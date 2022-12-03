Недавно мобилизованным бойцам ВС РФ удалось взять в плен десантников элитной бригады ВСУ, обучавшихся в Великобритании, рассказал российский военкор Александр Харченко.
Репортёру удалось пообщаться с военнопленными, и те пожаловались, что британские инструкторы учили их штурмовать здания, но в основном читали лекции по обращению с пленными.
"Одним словом, парней серьёзно готовили к серьёзным операциям и вот, наконец-то, отправили на передовую", — иронично прокомментировал журналист интервью в своём Telegram-канале.
В зоне СВО украинским десантникам приходилось обороняться под постоянными обстрелами артиллерии ВС РФ, а потому уже через месяц 80% личного состава могло "похвастаться" боевыми ранами.
"При первом стрелковом бое весь опорник (ВСУ. — Прим. ред.) поднял руки вверх и сдался в плен", — написал военкор.
Он добавил, что элитных украинских десантников захватили вчерашние мобилизованные, которые оказались в армии всего месяц назад.
Ранее военнопленный солдат ВСУ признался, что боевики используют спутниковую связь Starlink не для координации войск, а для общения в соцсетях и личных звонков.
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