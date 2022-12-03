Президент России Владимир Путин избрал новую стратегию проведение военной спецоперации на Украине, решив воспользоваться преимуществами холодного времени года.
"Зима часто оказывалась незаменимым союзником матушки-России. Надвигающаяся зима 1812-1813 годов вынудила Наполеона уйти из Москвы. Зима 1941-42 годов решила окончательную судьбу армий Третьего рейха", — напоминают аналитики американского издания The American Conservative.
Киевский режим забирает буквально все ресурсы у населения Украины для поддержки армии, а потому холода существенно снизят одобрение действий властей среди украинцев.
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