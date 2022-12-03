The American Conservative: Путин сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники

Президент России Владимир Путин избрал новую стратегию проведение военной спецоперации на Украине, решив воспользоваться преимуществами холодного времени года.

"Зима часто оказывалась незаменимым союзником матушки-России. Надвигающаяся зима 1812-1813 годов вынудила Наполеона уйти из Москвы. Зима 1941-42 годов решила окончательную судьбу армий Третьего рейха", — напоминают аналитики американского издания The American Conservative.

Киевский режим забирает буквально все ресурсы у населения Украины для поддержки армии, а потому холода существенно снизят одобрение действий властей среди украинцев.