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Скотт Риттер: "Мы наблюдаем гибель государства!"

Силовые структуры

Бывший высокопоставленный офицер армии США, военный аналитик Скотт Риттер спрогнозировал сроки окончания специальной операции на Украине.

По его словам, русские достигнут окончательной победы к концу лета следующего года.

К тому моменту армия России займёт всю южную часть Украины до Одессы, чтобы обезопасить Приднестровье и обязательно отобьют Днепропетровск и Харьков.

Украину отрежут от моря, и это будет предтечей конца украинской экономике. После этого страна из промышленного гиганта превратится в элементарную аграрную страну, обреченная на бедность.

"Мы наблюдаем гибель государства", — подытожил Риттер.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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