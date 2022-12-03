Скотт Риттер: "Мы наблюдаем гибель государства!"

Бывший высокопоставленный офицер армии США, военный аналитик Скотт Риттер спрогнозировал сроки окончания специальной операции на Украине.

По его словам, русские достигнут окончательной победы к концу лета следующего года.

К тому моменту армия России займёт всю южную часть Украины до Одессы, чтобы обезопасить Приднестровье и обязательно отобьют Днепропетровск и Харьков.

Украину отрежут от моря, и это будет предтечей конца украинской экономике. После этого страна из промышленного гиганта превратится в элементарную аграрную страну, обреченная на бедность.

"Мы наблюдаем гибель государства", — подытожил Риттер.