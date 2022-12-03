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Звинчук объяснил истории о танках ВСУ с заваренными люками: фронтовые байки

Силовые структуры

Истории об украинских танках с заваренными люками, которые время от времени появляются с начала спецоперации, — из разряда фронтовых баек. Такое мнение высказал автор проекта "Рыбарь", кадровый военный Михаил Звинчук в своём Telegram-канале.

Звинчук объяснил истории о танках ВСУ с заваренными люками: фронтовые байки

Он прокомментировал очередной рассказ российского разведчика о том, что командиры вооружённых сил Украины (ВСУ) якобы отправляют в бой танкистов с заваренными наглухо люками, чтобы не допустить дезертирства экипажей и вынудить их идти в атаку.

Однако сразу же возникает крайне логичный вопрос: а как же в этих условиях "вынимать" танкистов из машин после боя и вообще просто грузить туда боекомплект, отметил эксперт.

Аналитик назвал эти истории типичными фронтовыми байками, объяснив, что они могут родиться и на пустом месте: например, боец не смог открыть заблокированный люк механика-наводчика трофейного танка, после чего воображение подсказало ему, что они "точно заварены".

По словам "Рыбаря", на каждом направлении найдётся человек, который хоть лично не наблюдал подобное, но слышал об этом от знакомого.

"По ту сторону фронта ситуация, к слову, в этом плане не отличается ни на йоту. Например, в Староконстантинове или Прилуках на полном серьёзе говорят о секретных подземных аэродромах рядом с их городами. Подобные фронтовые байки были и будут всегда. Другой вопрос, что печатать их на страницах крупных изданий на радость пропаганды противника, возможно, всё же не стоит", — заключил Звинчук.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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