Разведчик спецназа ВС РФ рассказал о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО

Разведчики ВС РС сообщили, что встречали на фронте украинские танки с заваренными люками. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости,

"Они из них насильно делали смертников", — сказал боец.

Разведчики находили танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, у которых были заварены люки. Это делалось для того, чтобы экипаж не мог покинуть машину.

По словам бойца, некоторые танки не ведут боевые действия, отворачивают башню назад и едут к позициям ВС РФ, выстукивая сигналы SOS, после чего их вытаскивают российские техники. Разведчик отметил, что внутри машины слышны слышны удары, крики.

Ранее сообщалось о кадрах ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске.