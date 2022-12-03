Разведчики ВС РС сообщили, что встречали на фронте украинские танки с заваренными люками. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости,
"Они из них насильно делали смертников", — сказал боец.
Разведчики находили танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, у которых были заварены люки. Это делалось для того, чтобы экипаж не мог покинуть машину.
По словам бойца, некоторые танки не ведут боевые действия, отворачивают башню назад и едут к позициям ВС РФ, выстукивая сигналы SOS, после чего их вытаскивают российские техники. Разведчик отметил, что внутри машины слышны слышны удары, крики.
Ранее сообщалось о кадрах ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия преподнесла прекрасный подарок Китаю в конце года, отмечают авторы платформы Baijiahao. Отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня.