Арестович готовит украинское общество к сдаче Артёмовска

Киев, понимая, что долго скрывать ситуацию в Артемовске, где у него большие потери и наступаю ВС РФ, не получится.

Поэтому сейчас вбрасываются в общество тезис, говорящий о том, что на Украине Артёмовск уже списали. Об этом сообщал военный блогер Юрий Подоляка.

"Несколько дней назад штатный брехунец Зеленского Геббельс-Арестович сообщил, что ВС РФ накопили здесь преобладающие силы, и потому идут вперёд. И уже есть цифра конкретного превосходства здесь (1 к 9) по артиллерии", — отметил аналитик.

По его словам, это важный тезис, говорит о многом — в Киеве уже не надеются на исправление ситуации и готовят собственный народ к будущему поражению. Но этот тезис не стыкуется с другим тезисом, что якобы у РФ закончились снаряды.

"Если у России снаряды кончились, то что же тогда творится у ВСУ в этом вопросе, раз они проигрывают в соотношении 1 к 9?" — спрашивает эксперт.