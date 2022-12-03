Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сивков: новый бомбардировщик B-21 Raider ВС США создан по технологии "стелс"
В "готовом к зиме" Петербурге произошло 9 коммунальных аварий за 10 дней
Депутат Европарламента Вебер: зимой ЕС ждёт громадная волна беженцев с Украины
Диетолог Никитина: зимой стоит налегать на белковую пищу и витамины
The American Conservative: Путин сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники
Генштаб ВСУ: войска ВС РФ активно наступают на Авдеевку и Артёмовск
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
Под Соледаром разгромлена 24-я бригада ВСУ: много убитых и раненых
Соловьёв: вместо свободы слова Запад декларирует одну русофобию

Посольства Украины получили уже 17 писем со взрывчаткой и окровавленными глазами

Силовые структуры

Посольства Украины в разных странах уже получили 17 писем со взрывчаткой или окровавленными глазами животных.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уже отметил, что цель этих акций — запугать дипломатов Украины во всех мировых посольствах. Министр отметил, что в этих своеобразных посылках, предположительно, были свиные и коровьи глаза. 

Украинский дипломат не скрывает, что очень желал бы обвинить во всём Российскую Федерацию, но пока хочет дождаться окончательных выводов от правоохранителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года

Россия преподнесла прекрасный подарок Китаю в конце года, отмечают авторы платформы Baijiahao. Отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня.

Baijiahao: Путин сдержал слово и преподнёс Китаю подарок в конце года
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Сценарий СВО от эксперта Кашина: в 2023 году Россия "сточит" Украину
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях Ольга Лебедева Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Знак зодиака 3 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Вучич: Сербия не допустит обхода санкций ЕС против России
Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации
Беженцы с Украины захватили квартиру в центре польского Кракова
Беженцы с Украины захватили квартиру в центре польского Кракова
Последние материалы
Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях
Диетолог Никитина: зимой стоит налегать на белковую пищу и витамины
The American Conservative: Путин сменил стратегию СВО, взяв зиму в союзники
Генштаб ВСУ: войска ВС РФ активно наступают на Авдеевку и Артёмовск
Истории любви: Дали и его Торжество
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
Под Соледаром разгромлена 24-я бригада ВСУ: много убитых и раненых
Соловьёв: вместо свободы слова Запад декларирует одну русофобию
RusVesna: опубликованы кадры ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске
Осташко: ВСУ под Артёмовском несут потери из-за ошибки американских офицеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников