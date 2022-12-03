Посольства Украины получили уже 17 писем со взрывчаткой и окровавленными глазами

Посольства Украины в разных странах уже получили 17 писем со взрывчаткой или окровавленными глазами животных.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уже отметил, что цель этих акций — запугать дипломатов Украины во всех мировых посольствах. Министр отметил, что в этих своеобразных посылках, предположительно, были свиные и коровьи глаза.

Украинский дипломат не скрывает, что очень желал бы обвинить во всём Российскую Федерацию, но пока хочет дождаться окончательных выводов от правоохранителей.