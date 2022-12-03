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Разведчик спецназа ВС РФ: потери армии России в зоне СВО на Украине минимальны

Силовые структуры

Благодаря грамотной тактике российские военные проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями. Об этом рассказал разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское в Луганской Народной Республике (ЛНР) в беседе с РИА Новости.

Разведчик спецназа ВС РФ: потери армии России в зоне СВО на Украине минимальны

Продвижение ВС РФ можно назвать медлительным, однако оно всегда было грамотное, с минимальными потерями, заметил он.

По словам собеседника издания, на счету был каждый боец, также корректировали и артиллерию, чтобы минимизировать потери среди личного состава.

Разведчик добавил, что морально-психологическое состояние бойцов высокое, и они рвутся вперёд. Но перед штурмом домов и улиц военные "ровняют с землёй" убежища противника и уничтожают вражескую технику.

"Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это "не приукрашивание чего-то", — заключил спецназовец.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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