Разведчик спецназа ВС РФ: потери армии России в зоне СВО на Украине минимальны

Благодаря грамотной тактике российские военные проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями. Об этом рассказал разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новосёловское в Луганской Народной Республике (ЛНР) в беседе с РИА Новости.

Продвижение ВС РФ можно назвать медлительным, однако оно всегда было грамотное, с минимальными потерями, заметил он.

По словам собеседника издания, на счету был каждый боец, также корректировали и артиллерию, чтобы минимизировать потери среди личного состава.

Разведчик добавил, что морально-психологическое состояние бойцов высокое, и они рвутся вперёд. Но перед штурмом домов и улиц военные "ровняют с землёй" убежища противника и уничтожают вражескую технику.

"Благодаря этому потери среди российских солдат действительно минимальные и это "не приукрашивание чего-то", — заключил спецназовец.

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