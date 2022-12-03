Военные России уничтожили под Артёмовском пять грузинских наёмников

Сразу пять грузинских наёмников погибло под Артёмовском (Бахмутом). Об этом сообщают в соцсетях.

Новость прокомментировал военный эксперт Борис Рожин. Он отметил в своём Telegram-канале, что термин "Бахмутская масорубка" полностью себя оправдывает.

"ВСУ сейчас несёт тут потери, которые сопоставимы с провальным наступлением на Херсон в августе-сентябре и боями за Северодонецк, где в обоих случаях ВСУ потеряли только убитыми около 10-12 тыс. человек", — отметил аналитик.

Ранее разведчик спецназа российской армии рассказал об очень больших потерях украинской армии в зоне спецоперации.