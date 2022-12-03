Разведчик спецназа: ВСУ несут большие потери, но словно клонируют бойцов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери, однако складывается такое ощущение, будто бойцов клонируют — пополнение "завозят пачками". Об этом рассказал разведчик спецназа Западного военного округа ВС РФ в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что российские военные могут ранить вечером десять солдат ВСУ, а утром они опять привозят такое же количество. И так происходит каждый день.

Однако несмотря на это, продвижение вперёд всё равно идёт, стояния на месте нет, добавил собеседник издания.

Ранее разведчик заявил, что потери армии России в зоне спецоперации на Украине минимальны благодаря грамотно выбранной тактике наступления.