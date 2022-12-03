ВС РФ сорвали атаку ВСУ к северу от Кременной и уничтожили ДРГ под Лисичанском

Украинские войска активизировались на Луганском направлении и попытались перейти в атаку на населённый пункт Житловка к северу от Кременной. Ранее боевикам киевского режима удалось продвинуться в сторону Краснопоповки, однако временные успехи ВСУ в регионе ликвидированы. Об этом сообщает военный корреспондент Семён Пегов в своём Telegram-канале. Таким образом, линия Кременная — Сватово снова стабилизирована.

По данным Telegram-канала ANNA-News, на Лисичанском направлении противник начал засылать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Однако ВС РФ вовремя выявляют их и ликвидируют. Как отмечают бойцы, в последнее время противник "получил по шапке" и снизил активность в регионе.