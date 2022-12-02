Из Луганской Народной Республики пришли тревожные новости. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.
Украинские боевики провели несколько контратакующих и наступательных действий в районе линии обороны Кременная — Сватово, в результате чего им удалось добиться локальных успехов.
На данный момент продвижение ВСУ несущественно, однако вызывает определённые опасения, отметили военкоры.
"Бойцы Русской Армии продолжают держать ожесточённое сопротивление и давать отпор противнику", — сообщается в материале.
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Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.