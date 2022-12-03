Украинская армия перебрасывает дополнительные силы и средства в направлении населённого пункта Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил в субботу вечером подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Офицер добавил в своём Telegram-канале, что в районе Кременной выявлены сразу три ударные группировки, усиленные польскими и немецкими наёмниками.
Ранее эксперты "Военной хроники" рассказали, что ВСУ несут большие потери в районе Артёмовска из-за неправильной тактики НАТО, которой их обучили британские и американские инструкторы.
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