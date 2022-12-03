ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за натовской тактики СOIN

Украинская армия несёт большие потери в Бахмуте (Артёмовске) из-за применения натовской тактики СOIN. Что это значит, объяснили эксперты "Военной хроники".

Они ссылаются на заявления попавших в плен в ноябре под Бахмутом бойцов вооружённых сил Украины (ВСУ), которые рассказали что курс подготовки в Британии и на территории Украины при поддержке инструкторов из США, Канады и Австралии не был рассчитан на интенсивные бои и вредит украинской пехоте.

Солдаты ВСУ проходили тренировки по натовской программе COIN (от английского термина Counterinsurgency — контрпартизанская война), отмечают Telegram-эксперты.

Эта программа создавалась для борьбы с "негосударственными силами" и повстанцами и не предполагает наличия у противника эффективной артиллерии и тяжёлого вооружения, которыми как раз располагает в большом количестве российская армия.

Также полный курс подготовки в полгода для ВСУ не проводился: штурмовые подразделения ускоренно обучили за 20 дней, а обычную пехоту — за две недели.

После курсов обученные по стандартам COIN солдаты ВСУ начали массово погибать в боях, заключили авторы канала.

Ранее военный эксперт Борис Рожин написал, что термин "Бахмутская масорубка" полностью себя оправдывает, так как ВСУ несут там сейчас огромные потери.