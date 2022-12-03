Зеленский о ситуации в Бахмуте и Соледаре: наиболее горячо и болезненно

Владимир Зеленский перечислил точки на фронтах, где ВСУ борются с наибольшими потерями. Похвастался он и успехами украинской армии на юге.

Президент Украины отчитался о ситуации на важнейших фронтовых направлениях.

"На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем всё, чтобы помочь нашим ребятам в этом направлении", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.

Зеленский заверил, что армия Украины укрепляет силы в Луганской и Харьковской областях.

"Юг — продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница — укрепляем весь периметр. Черноморская акватория — работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", — объяснил глава Незалежной.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена 1331 бойцов ВСУ.