Владимир Зеленский перечислил точки на фронтах, где ВСУ борются с наибольшими потерями. Похвастался он и успехами украинской армии на юге.
Президент Украины отчитался о ситуации на важнейших фронтовых направлениях.
"На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем всё, чтобы помочь нашим ребятам в этом направлении", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении к нации.
Зеленский заверил, что армия Украины укрепляет силы в Луганской и Харьковской областях.
"Юг — продолжаем "минусовать" возможности оккупантов. Граница — укрепляем весь периметр. Черноморская акватория — работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", — объяснил глава Незалежной.
Ранее Владимир Зеленский сообщил об освобождении из плена 1331 бойцов ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.