Зеленский сообщил об освобождении из плена 1331 бойцов ВСУ

Владимир Зеленский наградил военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена.

Президент Украины опубликовал в своём микроблоге видео, на котором он отдаёт почести тем, кто отличился на фронтах и был освобождён из плена. Он отметил, что награды заслужили те, кто олицетворяет украинскую несокрушимость.

"Офицеров, сержантов, солдат и матросов я счастлив видеть свободными. 1331 украинца уже удалось освободить из российского плена за время от 24 февраля этого года", — сказал украинский лидер.

Он поблагодарил тех, кто трудится над возвращением пленных.

"Но должны вернуть всех — всех, кто был захвачен оккупантами", — сказал глава Незалежной.

Ранее ВРИО губернатора ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 23 солдата Народной милиции ЛНР.