Владимир Зеленский наградил военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена.
Президент Украины опубликовал в своём микроблоге видео, на котором он отдаёт почести тем, кто отличился на фронтах и был освобождён из плена. Он отметил, что награды заслужили те, кто олицетворяет украинскую несокрушимость.
"Офицеров, сержантов, солдат и матросов я счастлив видеть свободными. 1331 украинца уже удалось освободить из российского плена за время от 24 февраля этого года", — сказал украинский лидер.
Он поблагодарил тех, кто трудится над возвращением пленных.
"Но должны вернуть всех — всех, кто был захвачен оккупантами", — сказал глава Незалежной.
Ранее ВРИО губернатора ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись 23 солдата Народной милиции ЛНР.
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