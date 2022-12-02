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Зеленский сообщил об освобождении из плена 1331 бойцов ВСУ

Силовые структуры

Владимир Зеленский наградил военнослужащих ВСУ, вернувшихся из плена.

Президент Украины опубликовал в своём микроблоге видео, на котором он отдаёт почести тем, кто отличился на фронтах и был освобождён из плена. Он отметил, что награды заслужили те, кто олицетворяет украинскую несокрушимость.

"Офицеров, сержантов, солдат и матросов я счастлив видеть свободными. 1331 украинца уже удалось освободить из российского плена за время от 24 февраля этого года", — сказал украинский лидер.

Он поблагодарил тех, кто трудится над возвращением пленных.

"Но должны вернуть всех — всех, кто был захвачен оккупантами", — сказал глава Незалежной.

Ранее ВРИО губернатора ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что из украинского плена вернулись  23 солдата Народной милиции ЛНР.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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