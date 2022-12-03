В Херсоне взрывы и мощный пожар — в городе пропало электричество

Вечером 3 декабря, в субботу, в Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". По словам издания, после взрывов очевидцы рассказывают о мощнейшем пожаре, а небо над городом красное от зарева.

Также сообщается, что в городе нет электроэнергии, по всей вероятности, горит энергетический объект.

Ранее сообщалось, что после освобождения от националистов ВСУ в Херсоне пройдёт трибунал в отношении украинских организаторов и исполнителей террора против мирных жителей города.