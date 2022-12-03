Вечером 3 декабря, в субботу, в Херсоне слышны взрывы.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". По словам издания, после взрывов очевидцы рассказывают о мощнейшем пожаре, а небо над городом красное от зарева.
Также сообщается, что в городе нет электроэнергии, по всей вероятности, горит энергетический объект.
Ранее сообщалось, что после освобождения от националистов ВСУ в Херсоне пройдёт трибунал в отношении украинских организаторов и исполнителей террора против мирных жителей города.
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