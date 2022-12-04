Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США

Военный журналист Андрей Руденко прокомментировал выводы экспертов, которые полагают, что фронт в Артёмовске (Бахмуте) для вооруженных сил Украины (ВСУ) может обрушиться из-за ошибки американцев, руководящих на этом направлении.

По мнению репортёра, фронт там рухнет благодаря уму командиров ВС РФ, воюющих на этом направлении, а не из-за просчётов офицеров США.

Побеждает в боевых действиях, как в шахматах, тот, кто думает наперёд, заметил он.

Американские военные совершили ошибки потому, что их переиграли офицеры российской армии, добавил военкор.

Он также призвал не списывать наши победы на чьи-то ошибки, заметив, что это чистая заслуга бойцов ВС РФ и их командиров, которые сражаются там и сейчас.

Ранее аналитики "Военной хроники" пришли к выводу, что ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за использования тактики НАТО.