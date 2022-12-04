Военный историк Норин: ВС РФ надо срочно принимать меры, иначе "фронт повалится"

Специальная военная операция перешла в фазу позиционных боёв, а значит российскому командованию необходимо срочно предпринять определенные меры для избежания кризиса, заявил военный историк Евгений Норин.

Он отметил, что сложившееся позиционное противостояние происходит "в худших традициях мировых войн". Эксперт напомнил, что исходом позиционного кризиса всегда является падение фронта у одного из противников.

"Если срочно не усиливать наши группировки, если не наращивать их оснащение техникой, если не заниматься боевым учением войск, то раньше фронт повалится у нас", — заверил Норин в интервью изданию "Украина.ру".

Накануне стало известно, что украинские боевики понесли большие потери под Артёмовском из-за ошибки американских офицеров.