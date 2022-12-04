Россия может столкнуться со сложностями во время создания высокоточных ракет, предназначенных для нужд специальной военной операции. Такое мнение выразила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.
Выступая на форуме нацобороны Рейгана в Калифорнии, он отметила, что Вооружённые силы России, по данным США, "быстро расходуют" высокоточные боевые припасы.
"Мы считаем, что у Москвы нет возможности производить полностью у себя то, что они на сегодняшний день расходуют", — указала Хейнс.
Как подчеркнула директор американской разведки, необходимость оперативного производства высокоточных ракет станет "вызовом" для России.
Ранее Хейнс заявила, что США ожидают снижения темпов боевых действий на Украине в ближайшие месяцы. По её словам, украинская армия пока ещё способна "сопротивляться", несмотря на сложную ситуацию с критически важной инфраструктурой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.