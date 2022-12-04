Хейнс: Россия может столкнуться с трудностями при создании точных ракет для СВО

Россия может столкнуться со сложностями во время создания высокоточных ракет, предназначенных для нужд специальной военной операции. Такое мнение выразила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Выступая на форуме нацобороны Рейгана в Калифорнии, он отметила, что Вооружённые силы России, по данным США, "быстро расходуют" высокоточные боевые припасы.

"Мы считаем, что у Москвы нет возможности производить полностью у себя то, что они на сегодняшний день расходуют", — указала Хейнс.

Как подчеркнула директор американской разведки, необходимость оперативного производства высокоточных ракет станет "вызовом" для России.

Ранее Хейнс заявила, что США ожидают снижения темпов боевых действий на Украине в ближайшие месяцы. По её словам, украинская армия пока ещё способна "сопротивляться", несмотря на сложную ситуацию с критически важной инфраструктурой.