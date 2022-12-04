Глава разведки США Хейнс: на Украине ожидается снижение темпов боевых действий

В ближайшие месяцы на Украине, скорее всего, произойдёт снижение темпов боевых действий, следует из заявления главы Нацразведки США Эврил Хейнс.

По её мнению, Вооружённые силы Украины (ВСУ) всё ещё способны "сопротивляться", несмотря на сложную ситуацию с критически важной инфраструктурой страны.

"Американская разведка ожидает, что в ближайшие несколько месяцев на Украине сохранится снижение темпов боевых действий", — приводит Reuters комментарий Хейнс.

Ранее бывший советник руководителя Минобороны США Дуглас Макгрегор сообщил, что российские силы, собранные для начала нового этапа спецоперации, не оставят киевскому режиму ни малейшего шанса на успех. Он подчеркнул: предстоящая наступательная фаза обернётся катастрофой для украинской армии.

В конце ноября стало известно, что Пентагон планирует передать Украине различные системы противовоздушной обороны (ПВО), в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.