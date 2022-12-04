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Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ в ЛНР

Силовые структуры

Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации по состоянию на 4 декабря. Стало известно, что ВСУ понесли крупные потери.

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено больше 80 человек, включая три группы диверсантов. Также ведомство сообщает, что на данном фронте ликвидированы один танк, БМП, бронеавтомобиль.

"В районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — заявило ведомство.

ВСУ с помощью сил двух ротных тактических групп пытались атаковать позиции русской армии в направлении Площанки, Червонопоповки и Житловки в ЛНР. Однако ВС РФ отразили атаку и отбросили противника на исходные рубежи.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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