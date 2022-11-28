Российские военнослужащие отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, две ротные тактические группы ВСУ намеревались начать атаку рядом с Серебрянским лесничеством в Луганской Народной Республике. Отмечается, что украинские боевики выдвигались в направлении населённого пункта Червоная Диброва.
"В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны", — прокомментировали в Минобороны РФ.
Представители ведомства добавили, что Вооружённые силы России уничтожили свыше 30 солдат ВСУ. Кроме того, Киев лишился двух бронеавтомобилей и трёх пикапов.
Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что украинская армия частично израсходовала свои резервы на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Как пояснил журналист, на сокращение интенсивности боевых действий также повлияли плохие погодные условия.
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