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Армия РФ нанесла огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

Силовые структуры

Российские военнослужащие отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Армия РФ нанесла огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении

По информации ведомства, две ротные тактические группы ВСУ намеревались начать атаку рядом с Серебрянским лесничеством в Луганской Народной Республике. Отмечается, что украинские боевики выдвигались в направлении населённого пункта Червоная Диброва.

"В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны", — прокомментировали в Минобороны РФ.

Представители ведомства добавили, что Вооружённые силы России уничтожили свыше 30 солдат ВСУ. Кроме того, Киев лишился двух бронеавтомобилей и трёх пикапов.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что украинская армия частично израсходовала свои резервы на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Как пояснил журналист, на сокращение интенсивности боевых действий также повлияли плохие погодные условия. 

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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