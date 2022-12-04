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Спикер ВСУ Череватый заявил, что ВС РФ используют украинскую тактику у Бахмута

Силовые структуры

По словам спикера украинского оперативного командования "Восток" Сергея Череватого, ВС РФ поменяли тактику ведения боёв под Бахмутом (Артёмовском). Он отметил, что метод атаки "в лоб" российские войска сменили на операцию по окружению города, а ВСУ пытаются сорвать наступление российской армии при помощи артударов.

Череватый также заявил, что ВС РФ применяют на данном участке фронта "украинскую тактику", которая заключается в том, что малые группы высокой мобильности прорывают оборону на определённых участках. При этом указанные группы способны оказаться в окопах неприятеля и брать ситуацию под свой контроль в ближнем бою, передаёт "Военное обозрение".

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Автор Элиза Ибрагимова
Элиза Ибрагимова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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