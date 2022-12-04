Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Литовкин объяснил "русскую мясорубку" Суровикина и крах тактики НАТО на Украине
Немцы осудили экс-посла Украины Мельника за критику учебника со статьёй о Крыме
Под Бахмутом ранен замкомандира роты полка "Азов"* с позывным "Берсерк"
Генштаб ВСУ: в Британии завершена последняя тренировка солдат ВСУ в 2022 году
Украинский ЦИПСО сделал грубые фейки с якобы казнью предателей в ЛНР
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Ходаковский ответил на нападки политтехнологов, напомнив им про выход из Херсона
Глава разведки США Аврил Хейнс: Путин становится все более осведомлённым
Жозеп Боррель заявил, что ВСУ являются одной из самых лучших армий в мире

Арахамия: "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности"

Силовые структуры

Глава украинской радикально-центристской правящей политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условия для переговоров с Москвой.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Итак, Киев готов обеспечить Кремлю гарантии безопасности, но прежде России необходимо покинуть территорию Незалежной, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и даже добровольно передать ядерное оружие, заявили представители правящей партии Украины.

После этого Киев якобы будет готов сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности.

"А что, над Кремлём уже подняли "жовто-блакитный" прапор или ВСУ еще штурмуют Мытищи?!" — спрашивает ведущий Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО

В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.

Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
Военный ВС РФ залез в горящий грузовик "Урал" и спас сослуживцев от гибели
МК: Аллегрова заставила зрителей плакать после песни про СВО и встала на колени
В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Знак зодиака 4 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ Любовь Степушова
ВСУ несут большие потери в Бахмуте из-за натовской тактики СOIN
RusVesna: опубликованы кадры ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске
МО РФ: Россия запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО
МО РФ: Россия запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО
Последние материалы
Литовкин объяснил "русскую мясорубку" Суровикина и крах тактики НАТО на Украине
Немцы осудили экс-посла Украины Мельника за критику учебника со статьёй о Крыме
Арахамия: "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности"
Под Бахмутом ранен замкомандира роты полка "Азов"* с позывным "Берсерк"
Генштаб ВСУ: в Британии завершена последняя тренировка солдат ВСУ в 2022 году
Украинский ЦИПСО сделал грубые фейки с якобы казнью предателей в ЛНР
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Ходаковский ответил на нападки политтехнологов, напомнив им про выход из Херсона
Глава разведки США Аврил Хейнс: Путин становится все более осведомлённым
Жозеп Боррель заявил, что ВСУ являются одной из самых лучших армий в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников