Глава украинской радикально-центристской правящей политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условия для переговоров с Москвой.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Итак, Киев готов обеспечить Кремлю гарантии безопасности, но прежде России необходимо покинуть территорию Незалежной, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и даже добровольно передать ядерное оружие, заявили представители правящей партии Украины.
После этого Киев якобы будет готов сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности.
"А что, над Кремлём уже подняли "жовто-блакитный" прапор или ВСУ еще штурмуют Мытищи?!" — спрашивает ведущий Первого канала.
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