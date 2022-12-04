Арахамия: "Украина готова обеспечить России гарантии безопасности"

Глава украинской радикально-центристской правящей политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал условия для переговоров с Москвой.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Итак, Киев готов обеспечить Кремлю гарантии безопасности, но прежде России необходимо покинуть территорию Незалежной, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и даже добровольно передать ядерное оружие, заявили представители правящей партии Украины.

После этого Киев якобы будет готов сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности.

"А что, над Кремлём уже подняли "жовто-блакитный" прапор или ВСУ еще штурмуют Мытищи?!" — спрашивает ведущий Первого канала.