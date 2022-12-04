Украинский Центр информационно-психологических операций сделал грубые фейковые фото с якобы казнью предателей в Луганской Народной Республике.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"В Луганской области российские нацисты публично казнили гражданских. Фото появились в пабликах Z-патриотов", — пишут лживые украинские пропагандистские ресурсы.
Очевидно, что в ЛНР никто не станет называть республику Луганской "областью". Странная фраза от ЦИПСО "предатель луганского народа" тоже заслуживает внимания. Так тоже никто не говорит в Республике, отмечают местные жители.
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