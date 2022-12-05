Во Львове заявили, что "Россию мало развалить, её надо разбить"

В РФ нет оппозиции, приход к власти которой бы устроил бы Киев.

Об этом сообщил историк из Львова, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

"У России есть выбор между плохими сценариями, очень плохими сценариями и катастрофой", — сказал Гицак.

Он отметил, если сейчас не решить "российский вопрос", то в течение 25 лет будет очередная эскалация военных действий.

"Развалить Россию мало и это невозможно, надо разбить Россию. А это две разные вещи. Потому что "разбить Россию" означает изменить её политическое устройство и радикально изменить. Сама она этого не может сделать. Она может сделать это только под диктовкой и давлением", — в интервью "Новое время" заявил профессор.

По его словам, даже с оппозицией Киеву не было бы легко разговаривать. Например, падёт один альфа-самец, на его смену придёт другой альфа-самец, подытожил Грицак.