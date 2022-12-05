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Во Львове заявили, что "Россию мало развалить, её надо разбить"

Силовые структуры

В РФ нет оппозиции, приход к власти которой бы устроил бы Киев.

Во Львове заявили, что "Россию мало развалить, её надо разбить"

Об этом сообщил историк из Львова, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

"У России есть выбор между плохими сценариями, очень плохими сценариями и катастрофой", — сказал Гицак.

Он отметил, если сейчас не решить "российский вопрос", то в течение 25 лет будет очередная эскалация военных действий.

"Развалить Россию мало и это невозможно, надо разбить Россию. А это две разные вещи. Потому что "разбить Россию" означает изменить её политическое устройство и радикально изменить. Сама она этого не может сделать. Она может сделать это только под диктовкой и давлением", — в интервью "Новое время" заявил профессор.

По его словам, даже с оппозицией Киеву не было бы легко разговаривать. Например, падёт один альфа-самец, на его смену придёт другой альфа-самец, подытожил Грицак.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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