Киев исчерпал свой мобилизационный ресурс: ВСУ будет уничтожены

Киев исчерпал свой мобилизационный ресурс.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Мобилизованные украинские военнослужащие будут воевать до победного конца. Новой волны мобилизации в Украине не будет", — заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

По словам бывшего офицера Советской армии, с самого начала специальной операции на Украине прошла всеобщая мобилизация, которой нужны постоянные пополнения.

Украинские Министерство обороны и Генеральный штаб проводят "подпитку" — допризывают какое-то количество людей, но вооруженным силам нужна только домобилизация, подчеркнул полковник ВСУ в отставке.

"Как не называй, а воевать Украине скоро будет некем", — комментирует ведущий Первого канала.