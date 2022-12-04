Киев исчерпал свой мобилизационный ресурс.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Мобилизованные украинские военнослужащие будут воевать до победного конца. Новой волны мобилизации в Украине не будет", — заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.
По словам бывшего офицера Советской армии, с самого начала специальной операции на Украине прошла всеобщая мобилизация, которой нужны постоянные пополнения.
Украинские Министерство обороны и Генеральный штаб проводят "подпитку" — допризывают какое-то количество людей, но вооруженным силам нужна только домобилизация, подчеркнул полковник ВСУ в отставке.
"Как не называй, а воевать Украине скоро будет некем", — комментирует ведущий Первого канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.