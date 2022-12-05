Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об успехах российских бойцов в зоне СВО. В частности, он рассказал о наступательных действиях спецподразделения "Ахмат".
Пор его словам, военных отличает слаженность и оперативность. Так, в ходе выполнения боевой задачи им удалось уничтожить огневую точку националистов за считанные минуты.
"После непродолжительного сопротивления противник благополучно отправился к своему идеологическому лидеру", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Отвоёванная стратегическая точка даст ВС РФ возможности беспрепятственно продвигаться далее, отмечает чеченский лидер.
Он подчеркнул, что наши бойцы показали превосходство над противником, воюющим оружием запада. Несмотря на поддержку НАТО, ВСУ, в том числе и наёмники в их рядах, проигрывают "по всем фронтам", неся колоссальные потери.
"Обычные парни из различных уголков России давят военнослужащих знаменитой западной армии, как тараканов", — заявил Кадыров.
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