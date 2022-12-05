Глава Чечни Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил огневую точку ВСУ за минуты

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал об успехах российских бойцов в зоне СВО. В частности, он рассказал о наступательных действиях спецподразделения "Ахмат".

Пор его словам, военных отличает слаженность и оперативность. Так, в ходе выполнения боевой задачи им удалось уничтожить огневую точку националистов за считанные минуты.

"После непродолжительного сопротивления противник благополучно отправился к своему идеологическому лидеру", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Отвоёванная стратегическая точка даст ВС РФ возможности беспрепятственно продвигаться далее, отмечает чеченский лидер.

Он подчеркнул, что наши бойцы показали превосходство над противником, воюющим оружием запада. Несмотря на поддержку НАТО, ВСУ, в том числе и наёмники в их рядах, проигрывают "по всем фронтам", неся колоссальные потери.

"Обычные парни из различных уголков России давят военнослужащих знаменитой западной армии, как тараканов", — заявил Кадыров.