Алаудинов проинформировал о продвижении войск ВС РФ на фронте в зоне СВО в ЛДНР

На линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской Народных Республиках инициатива в руках российской армии, сообщает командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Войска ВС РФ продвигаются вперёд, выбивая противника из укрепрайонов. Интенсивные бои сейчас идут не только возле Артёмовска (Бахмут), где ВСУ несут серьёзные потери, но и в Соледаре. Продвижение вперёд также хорошее на участке фронта Кременная — Сватово — Чернопоповка, отмечает командир "Ахмата".

"Это везде "укрепы", "укрепы". Из каждого "укрепа" приходится выбивать противника, штурмом брать, уничтожая энное количество противника", — рассказал командир Алаудинов в эфире "Россия 1".