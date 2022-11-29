Арестович: артиллерия войск ВС РФ под Бахмутом в девять раз превосходит силы ВСУ

Под Артёмовском (Бахмут) ситуация остаётся напряжённой. Российская армия близка к оперативному окружению противника, кольцо вокруг ВСУ сжимается. Потери украинской армии приобретают катастрофический масштаб.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сложившаяся ситуация обусловлена преимуществом российской армии в регионе в артиллерии. В беседе с журналистом Марком Фейгиным* на его YouTube-канале он признался, что соотношение составляет девять к одному в пользу ВС России.

С его слов, боевики украинской армии успешно обороняются на линии боевого соприкосновения под Бахмутом, но факты говорят об обратном.

* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.