Под Артёмовском (Бахмут) ситуация остаётся напряжённой. Российская армия близка к оперативному окружению противника, кольцо вокруг ВСУ сжимается. Потери украинской армии приобретают катастрофический масштаб.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сложившаяся ситуация обусловлена преимуществом российской армии в регионе в артиллерии. В беседе с журналистом Марком Фейгиным* на его YouTube-канале он признался, что соотношение составляет девять к одному в пользу ВС России.
С его слов, боевики украинской армии успешно обороняются на линии боевого соприкосновения под Бахмутом, но факты говорят об обратном.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.