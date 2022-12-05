Кива: Россия может "утюжить" Украину вдоль и поперёк после провокации в Энгельсе

Очередная провокация киевского режима, которая заключалась в нападении на стратегический объект в центре России, предоставила ВС РФ возможность "утюжить" вдоль и поперёк территорию Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Он отметил, что на аэродроме в Энгельсе Саратовской области размещены сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, которые могут нести ядерное вооружение. Некоторые эксперты расценивают атаку как полноценное вторжение Киева, заявил Кива.

"Удар беспилотника — это спланированная провокация. Причём это уже не приграничные территории, а центр России", — написал политик в своём Telegram-канале.

По его мнению, теперь у президента Владимира Путина развязаны руки. ВС РФ могут начать ковровые бомбардировки Украины, считает Кива.

"Зеленскому нужно одно — сделать военный конфликт более кровопролитным для украинского народа", — заключил он.