Мобилизованные штурмовики из Ростова взяли пленных в первом же бою в ДНР

Мобилизованные штурмовики-пехотинцы из Ростова-на-Дону взяли пленных боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в первом же бою в зоне спецоперации. Видео и фотографии публикует Telegram-канал "Сигнал".

Отмечается, что пятеро ростовчан зачищали от противника территорию в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где и столкнулись с большой группой противника.

Они окружили боевиков, а раненых и сдавшихся пленили. В итоге двое мобилизованных были награждены, а трое представлены к почётному Георгиевскому кресту, пишет канал.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов поделился экслюзивными кадрами, снятыми с квадрокоптера, на которых четверо боевиков ВСУ ведут на расстрел троих своих сослуживцев под Артёмовском.