Безсонов опубликовал кадры, как бойцы ВСУ ведут на расстрел троих сослуживцев

Замминистра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале кадры, на которых четверо военнослужащих вооружённых сил Украины (ВСУ) ведут троих своих же бойцов на расстрел.

По его словам, это произошло вчера на Артёмовском направлении. Видео снято квадрокоптером российских военных.

Других подробностей случившегося пока не известно.

Напомним, ранее неоднократно сообщалось о тяжёлом положении ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута), а также о попадании в окружение группы грузинских наёмников вместе с командиром, который был ранен. При этом пять наёмников были уничтожены.