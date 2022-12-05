Евсеев: открытие второго фронта поможет ВС РФ покончить с ВС Украины до весны

Осенью наступательный потенциал ВС Украины определялся тем, что Киев собрал все войска и бросил их на линию боевого соприкосновения. К данным манёврам добавились наёмники из Польши и поставки вооружения для украинской армии с Запада. Весной и летом такой активности не было, сообщает военный эксперт Владимир Евсеев.

Иностранное вооружение хоть и прибывает в зону СВО, но с ним есть определённые сложности, так как ремонтировать его после боёв становится достаточно проблематично, отмечает эксперт:

"Поставки западного вооружения ограничивается тем, что на территории Украины отсутствует материально-техническая база под него. Если они хотят отремонтировать бронетехнику, то её приходится забирать с поля боя, вести в Словакию, а потом вести обратно".

Существование ВСУ продлевают лишь такие поставки оружия, но их следует жёстко ограничить, открыв второй фронт, считает Евсеев.

"На Западе могут говорить всё, что угодно. Но они не будут умирать за украинцев на поле боя. А если поставки вооружений будут ограничены, то украинские войска ждут очень серьёзные проблемы в ходе этой зимней кампании", — говорит эксперт в беседе с "Украиной.ру".

Однако затягивать с масштабным наступлением нельзя, потому что освободить Донбасс нужно до весны, полагает Евсеев.

"Так что я считаю целесообразным открытие второго фронта, чтобы мы не затягивали кампанию по Донбассу и могли завершить спецоперацию в следующем году", — заключил эксперт.