Хатылев заявил, что базы в Рязани и Энгельсе атаковали не тяжёлые беспилотники

Эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) Сергей Хатылев прокомментировал взрывы на военных аэродромах Дягилево и Энгельс и назвал мнение о том, что атака была произведена украинскими беспилотниками, "абсолютной ерундой".

По словам Хатылева, расстояние от Украины до Рязанской и Саратовской областей могли бы преодолеть только тяжёлые БПЛА большой продолжительности и дальности полёта. Но такие дроны были бы видны на радарах комплексов ПВО. Однако лёгкие квадрокоптеры могли быть запущены с небольшого расстояния от аэродрома с примитивным боеприпасом.

"Такая "муха" способна незаметно подлететь к объекту и по команде оператора атаковать удобную цель", — объяснил он в беседе с "МК".