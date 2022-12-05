Эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) Сергей Хатылев прокомментировал взрывы на военных аэродромах Дягилево и Энгельс и назвал мнение о том, что атака была произведена украинскими беспилотниками, "абсолютной ерундой".
По словам Хатылева, расстояние от Украины до Рязанской и Саратовской областей могли бы преодолеть только тяжёлые БПЛА большой продолжительности и дальности полёта. Но такие дроны были бы видны на радарах комплексов ПВО. Однако лёгкие квадрокоптеры могли быть запущены с небольшого расстояния от аэродрома с примитивным боеприпасом.
"Такая "муха" способна незаметно подлететь к объекту и по команде оператора атаковать удобную цель", — объяснил он в беседе с "МК".
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