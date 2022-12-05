Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
The Responsible Statecraft: Зеленский переврал историю с Минскими соглашениями
Певица Валерия поставила Пригожину ультиматум: "Сразу развожусь"
Новосибирск пугают 50-градусными морозами в конце декабря
Эксперт: такой тяжеловес как Кудрин лишь усилит "Яндекс"
В Белоруссии задержан гражданин Германии, попросивший статус беженца
Адвокат Добровинский: за сломанный мужчине в баре нос ответит не Лепс
МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных
4-я бригада ЛНР уничтожила группу военных ВСУ вместе с позициями под Лисичанском
Во взрыве газа в пятиэтажке под Астраханью жители обвинили соседа-наркомана

Последствия удара по Украине: страна без электричества и воды

Силовые структуры

После ударов российскими высокоточными ракетами по объектам Украины в Киевской, Днепропетровской и Донецкой (подконтрольной Киеву части) областях вводятся экстренные отключения электричества, графики не действуют, сообщает ДТЭК.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Закарпатье экстренно отключили электричество.

"Применены аварийные отключения электроэнергии для всех 10 очередей. В то же время действует 3 очередь графика почасовых ограничений", — заявляют власти

Нет света в Сумской области, в Кировоградской области из-за отключения возникли перебои с водоснабжением, передают очевидцы.

Ранее Офис президента Украины сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны "сбили 50 процентов ракет".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Противостояние будет долгим, но Донбасс преисполнен решимости быть с Россией Рустем Сафронов Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин Воротца России не раз были открыты для английской игры в крокет Сергей Лебедев
Крейг Робертс заявил, что в Латвию из США поступил приказ насчёт России
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Скотт Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
Скотт Риттер: Россия одержит победу на Украине летом 2023 года
Последние материалы
Адвокат Добровинский: за сломанный мужчине в баре нос ответит не Лепс
МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных
4-я бригада ЛНР уничтожила группу военных ВСУ вместе с позициями под Лисичанском
Во взрыве газа в пятиэтажке под Астраханью жители обвинили соседа-наркомана
Украинские военные около 20 минут обстреливали друг друга в Запорожье
Врач Неймарк рассказал, в каких случаях генетика определяет развитие ожирения
Адвокат оценил законность введения ограничений для уехавших из РФ россиян
TAC: Крым и Донбасс не стоят масштабной ядерной войны США с РФ
Доктор Мясников: устрицы на завтрак предохраняют от слабоумия
Европейцы не поверили Кулебе о победе Украины: "ВСУ будут разгромлены"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников