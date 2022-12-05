Последствия удара по Украине: страна без электричества и воды

После ударов российскими высокоточными ракетами по объектам Украины в Киевской, Днепропетровской и Донецкой (подконтрольной Киеву части) областях вводятся экстренные отключения электричества, графики не действуют, сообщает ДТЭК.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

На Закарпатье экстренно отключили электричество.

"Применены аварийные отключения электроэнергии для всех 10 очередей. В то же время действует 3 очередь графика почасовых ограничений", — заявляют власти

Нет света в Сумской области, в Кировоградской области из-за отключения возникли перебои с водоснабжением, передают очевидцы.

Ранее Офис президента Украины сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны "сбили 50 процентов ракет".