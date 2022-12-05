Офис Зеленского сообщает, что украинские системы ПВО "сбили 50 процентов ракет"

Украинские ресурсы, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, сообщают, что украинские системы ПВО "сбили 50 процентов российских ракет".

По предварительным данным, суммарный залп ракет ВС РФ составляет около 80 штук (Х-101/Х-55/Х-555, "Калибры" и "Ониксы"), пишут СМИ Украины.

Зафиксированы удары по семи объектам критической инфраструктуры, включая подстанции в западных областях, информируют украинские источники.

Как сообщает в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко, странно, что "после прилетов по Львовской области, укроПВО не начало массированный обстрел Польши".

Тем временем, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии: воды нет везде по городу, сообщает предприятие "Инфоксводоканал". Часть Кривого Рога без электричества, отключены котельные и насосные.