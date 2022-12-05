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Офис Зеленского сообщает, что украинские системы ПВО "сбили 50 процентов ракет"

Силовые структуры

Украинские ресурсы, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины, сообщают, что украинские системы ПВО "сбили 50 процентов российских ракет".

Офис Зеленского сообщает, что украинские системы ПВО "сбили 50 процентов ракет"

По предварительным данным, суммарный залп ракет ВС РФ составляет около 80 штук (Х-101/Х-55/Х-555, "Калибры" и "Ониксы"), пишут СМИ Украины.

Зафиксированы удары по семи объектам критической инфраструктуры, включая подстанции в западных областях, информируют украинские источники.

Как сообщает в своём аккаунте мессенджера ведущий Первого канала Руслан Осташко, странно, что "после прилетов по Львовской области, укроПВО не начало массированный обстрел Польши".

Тем временем, в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии: воды нет везде по городу, сообщает предприятие "Инфоксводоканал". Часть Кривого Рога без электричества, отключены котельные и насосные.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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