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На Купянском направлении идут уже бои за Новосёловку

Силовые структуры

На Купянском направлении идут уже бои за Новосёловку.

Об этом со ссылкой на источники сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Купянское направление! Бои за Новосёловку! Российские войска медленно, но верно выдавливают ВСУ из западной окраины населенного пункта, перемалывая врага огнём артиллерии и ТОС", — цитируют военкоры очевидцев.

Ранее сообщалось, что действия взвода ПТУР стрелкового батальона 1539 им. Архангела Михаила, экипажей отдельного танкового батальона и операторов беспилотных аппаратов позволили сводной штурмовой группе выбить ВСУ с позиций под Белогоровкой и занять новый рубеж.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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