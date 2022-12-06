ДТЭК: российская ракета поразила недавно отремонтированный Киевом энергообъект

Генштаб ВСУ заявил, что за вчерашний день российская сторона запустила по Украине 70 ракет, 60 из которых якобы удалось сбить. По словам главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Киеву понадобится два дня, чтобы восстановить всю энергетическую систему.

"Есть дефицит в энергосистеме, но он продлится сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки отключились в результате атаки аварийно", — отметил он в эфире телемарафона.

Однако украинская компания ДТЭК сообщила о попадании ракеты по крупному энергетическому объекту, который ранее уже был отремонтирован.

"Предприятие было отключено от энергосистемы. Остановка привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе", — сообщается в официальном Telegram-канале компании.