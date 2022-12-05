Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Любовь Степушова

Ракетные удары ВКС РФ по целям в Одессе и Сумской области были плановыми

Силовые структуры » Министерство обороны

Удары по целям на Украине 5 декабря были плановыми, а не ответом на атаку на российские стратегические аэродромы.

Ракетные удары ВКС РФ по целям в Одессе и Сумской области были плановыми

Обесточивание Одессы затрудняет поставки для ВСУ из Румынии

Об этом говорит и количество атакованных объектов — всего 17, согласно сводке МО РФ, и качество — энергосистема Украины "сохранила свою целостность", согласно "Укрэнерго". То есть не наносились удары по критическим подстанциям в 750 кВ.

Однако надо учесть, что:

  1. Киевские власти замалчивают последствия ударов, чтобы не "волновать" украинцев.
  2. В основном, видео поражённых объектов идёт из Одессы — для острастки, потому что там живет наиболее пророссийское, с точки зрения Киева, население.

Одесская область, согласно украинским источникам, пострадала более всего (Одесская ТЭЦ-2, электроподстанции). Обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу, сообщило днём предприятие "Инфоксводоканал".

"Среди целей (ВКС РФ) — подстанции в Одесской области, уничтожение которых привело к отключению электроэнергии как в самом городе, так и области. А это значит, что оказалась затруднена перевозка топлива и оружия по железной дороге из Румынии" — делает вывод ТГ-канал "Оборонка".

Удар по Сумской области — подготовка к открытию "северного фронта"

Обесточена почти полностью также Сумская область. Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в соцсети. По мнению "Оборонки", это связано с подготовкой наступления из Белоруссии. 

"Учитывая открытие северного фронта как раз в том районе, сегодняшний удар является рабочим моментом по изоляции этого участка фронта", — подчёркивает ТГ-канал "Оборонка".

Как сообщает "Укрэнерго", вo всех областях Украины применены аварийные отключения света.

Согласно частной компании ДТЭК, в Киевской, Днепропетровской областях, подконтрольной Киеву части ДНР введены экстренные отключения, графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Удары нанесены по предприятиям оборонного значения

Из-за проблем с электричеством наблюдается серьезные задержки поездов по всей Украине.

Под удар попали промышленные предприятия, вероятно, добивали металлургический завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Остановка завода и уничтожение ремонтных цехов не только подрывает тыловое обеспечение ВСУ, но и лишает украинский бюджет существенной части доходов от продажи металлургической продукции, в том числе, на экспорт.

Также сообщается, что нанесён удар по Запорожскому заводу высоковольтной аппаратуры, это затруднит восстановление трансформаторного оборудования для подстанций.

Что, в свою очередь, исключит для ВСУ зарядку аккумуляторов,  беспилотников, действие систем связи, которые работают от электропитания. 

ПВО Украины неэффективно и опасно для сопредельных стран

Минобороны Украины заявило, что ПВО ВСУ сбили более 60 из 70 ракет РФ.

Но население этому "успеху" не верит. В городах опять начали образовываться пробки на заправках. В Киеве сложно снять наличные с банковских карт. Чтобы получить не самую большую сумму (5-6 тысяч гривен), приходится оббегать несколько торговых точек и банкоматов, пишет газета "Страна".

На Украину пришли морозы — до минус 8 в Киеве, и хотя о тотальном отключении электричества, согласно властям, речи не идет, "Страна", рассказывает о длительных отключениях в киевских квартирах.

Это может иметь серьёзные последствия: вода в водопроводе может замерзнуть и начнут лопаться трубы и разные муфты. После этого начнёт выходить из строя канализация. 

На севере Молдавии на границе с Украиной найдена неразорвавшаяся ракета. Эксперты сообщают, что речь с большой вероятностью идет об украинской ракете ПВО — ситуация похожа на "ракетный инцидент" в Польше.

Читайте по теме: Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия

Myśl Polska: Запад боится вопроса, что будет после конфликта на Украине

Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

На севере Крыма взрываются боеприпасы - повреждено ж/д полотно, есть пострадавшие
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы одесса
Новости
Юрист: введение санкций против уехавших россиян приведёт к нехватке кадров
В Турции заявили, что проблем с газом у страны зимой не будет
Симоньян считает, что после атаки Киева на аэродромы РФ нужна мобилизация
Масленников: увеличение прожиточного минимума сократит число бедных граждан РФ
Кирби: США воздерживаются от оценки попытки Киева атаковать аэродромы РФ
The Responsible Statecraft: Зеленский переврал историю с Минскими соглашениями
Последствия удара по Украине: страна без электричества и воды
Певица Валерия поставила Пригожину ультиматум: "Сразу развожусь"
Новосибирск пугают 50-градусными морозами в конце декабря
В Белоруссии задержан гражданин Германии, попросивший статус беженца
Популярное
Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком

Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
Руденко: командиры армии России в Бахмуте переиграли офицеров США
The Hill: потолок цен на нефть имеет все признаки надвигающегося на Запад фиаско
Удар по российской ядерной триаде в Энгельсе: опасные последствия
Противостояние будет долгим, но Донбасс преисполнен решимости быть с Россией Рустем Сафронов Узбекистан: победный клич Тимуридов Александр Трубин Воротца России не раз были открыты для английской игры в крокет Сергей Лебедев
Бронегруппа ВСУ пошла в атаку у Авдеевки и встретилась с батальоном "Спарта"
Крейг Робертс заявил, что в Латвию из США поступил приказ насчёт России
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Чеченские бойцы отомстили грузинским наёмникам за казни российских солдат
Последние материалы
Юрист: введение санкций против уехавших россиян приведёт к нехватке кадров
В Турции заявили, что проблем с газом у страны зимой не будет
Baijiahao: съездив к Байдену, Макрон понял, что лучше иметь дело с Путиным
Аппарат высвечивает ауру человека
Симоньян считает, что после атаки Киева на аэродромы РФ нужна мобилизация
Масленников: увеличение прожиточного минимума сократит число бедных граждан РФ
Бок о бок с полтергейстом
Кирби: США воздерживаются от оценки попытки Киева атаковать аэродромы РФ
Православие в Америке: прошлое и настоящее
The Responsible Statecraft: Зеленский переврал историю с Минскими соглашениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников