Ракетные удары ВКС РФ по целям в Одессе и Сумской области были плановыми

Удары по целям на Украине 5 декабря были плановыми, а не ответом на атаку на российские стратегические аэродромы.

Обесточивание Одессы затрудняет поставки для ВСУ из Румынии

Об этом говорит и количество атакованных объектов — всего 17, согласно сводке МО РФ, и качество — энергосистема Украины "сохранила свою целостность", согласно "Укрэнерго". То есть не наносились удары по критическим подстанциям в 750 кВ.

Однако надо учесть, что:

Киевские власти замалчивают последствия ударов, чтобы не "волновать" украинцев. В основном, видео поражённых объектов идёт из Одессы — для острастки, потому что там живет наиболее пророссийское, с точки зрения Киева, население.

Одесская область, согласно украинским источникам, пострадала более всего (Одесская ТЭЦ-2, электроподстанции). Обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу, сообщило днём предприятие "Инфоксводоканал".

"Среди целей (ВКС РФ) — подстанции в Одесской области, уничтожение которых привело к отключению электроэнергии как в самом городе, так и области. А это значит, что оказалась затруднена перевозка топлива и оружия по железной дороге из Румынии" — делает вывод ТГ-канал "Оборонка".

Удар по Сумской области — подготовка к открытию "северного фронта"

Обесточена почти полностью также Сумская область. Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в соцсети. По мнению "Оборонки", это связано с подготовкой наступления из Белоруссии.

"Учитывая открытие северного фронта как раз в том районе, сегодняшний удар является рабочим моментом по изоляции этого участка фронта", — подчёркивает ТГ-канал "Оборонка".

Как сообщает "Укрэнерго", вo всех областях Украины применены аварийные отключения света.

Согласно частной компании ДТЭК, в Киевской, Днепропетровской областях, подконтрольной Киеву части ДНР введены экстренные отключения, графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Удары нанесены по предприятиям оборонного значения

Из-за проблем с электричеством наблюдается серьезные задержки поездов по всей Украине.

Под удар попали промышленные предприятия, вероятно, добивали металлургический завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Остановка завода и уничтожение ремонтных цехов не только подрывает тыловое обеспечение ВСУ, но и лишает украинский бюджет существенной части доходов от продажи металлургической продукции, в том числе, на экспорт.

Также сообщается, что нанесён удар по Запорожскому заводу высоковольтной аппаратуры, это затруднит восстановление трансформаторного оборудования для подстанций.

Что, в свою очередь, исключит для ВСУ зарядку аккумуляторов, беспилотников, действие систем связи, которые работают от электропитания.

ПВО Украины неэффективно и опасно для сопредельных стран

Минобороны Украины заявило, что ПВО ВСУ сбили более 60 из 70 ракет РФ.

Но население этому "успеху" не верит. В городах опять начали образовываться пробки на заправках. В Киеве сложно снять наличные с банковских карт. Чтобы получить не самую большую сумму (5-6 тысяч гривен), приходится оббегать несколько торговых точек и банкоматов, пишет газета "Страна".

На Украину пришли морозы — до минус 8 в Киеве, и хотя о тотальном отключении электричества, согласно властям, речи не идет, "Страна", рассказывает о длительных отключениях в киевских квартирах.

Это может иметь серьёзные последствия: вода в водопроводе может замерзнуть и начнут лопаться трубы и разные муфты. После этого начнёт выходить из строя канализация.

На севере Молдавии на границе с Украиной найдена неразорвавшаяся ракета. Эксперты сообщают, что речь с большой вероятностью идет об украинской ракете ПВО — ситуация похожа на "ракетный инцидент" в Польше.

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