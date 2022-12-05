Удары по целям на Украине 5 декабря были плановыми, а не ответом на атаку на российские стратегические аэродромы.
Об этом говорит и количество атакованных объектов — всего 17, согласно сводке МО РФ, и качество — энергосистема Украины "сохранила свою целостность", согласно "Укрэнерго". То есть не наносились удары по критическим подстанциям в 750 кВ.
Однако надо учесть, что:
Одесская область, согласно украинским источникам, пострадала более всего (Одесская ТЭЦ-2, электроподстанции). Обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствует везде по городу, сообщило днём предприятие "Инфоксводоканал".
"Среди целей (ВКС РФ) — подстанции в Одесской области, уничтожение которых привело к отключению электроэнергии как в самом городе, так и области. А это значит, что оказалась затруднена перевозка топлива и оружия по железной дороге из Румынии" — делает вывод ТГ-канал "Оборонка".
Обесточена почти полностью также Сумская область. Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко в соцсети. По мнению "Оборонки", это связано с подготовкой наступления из Белоруссии.
"Учитывая открытие северного фронта как раз в том районе, сегодняшний удар является рабочим моментом по изоляции этого участка фронта", — подчёркивает ТГ-канал "Оборонка".
Как сообщает "Укрэнерго", вo всех областях Украины применены аварийные отключения света.
Согласно частной компании ДТЭК, в Киевской, Днепропетровской областях, подконтрольной Киеву части ДНР введены экстренные отключения, графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Из-за проблем с электричеством наблюдается серьезные задержки поездов по всей Украине.
Под удар попали промышленные предприятия, вероятно, добивали металлургический завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Остановка завода и уничтожение ремонтных цехов не только подрывает тыловое обеспечение ВСУ, но и лишает украинский бюджет существенной части доходов от продажи металлургической продукции, в том числе, на экспорт.
Также сообщается, что нанесён удар по Запорожскому заводу высоковольтной аппаратуры, это затруднит восстановление трансформаторного оборудования для подстанций.
Что, в свою очередь, исключит для ВСУ зарядку аккумуляторов, беспилотников, действие систем связи, которые работают от электропитания.
Минобороны Украины заявило, что ПВО ВСУ сбили более 60 из 70 ракет РФ.
Но население этому "успеху" не верит. В городах опять начали образовываться пробки на заправках. В Киеве сложно снять наличные с банковских карт. Чтобы получить не самую большую сумму (5-6 тысяч гривен), приходится оббегать несколько торговых точек и банкоматов, пишет газета "Страна".
На Украину пришли морозы — до минус 8 в Киеве, и хотя о тотальном отключении электричества, согласно властям, речи не идет, "Страна", рассказывает о длительных отключениях в киевских квартирах.
Это может иметь серьёзные последствия: вода в водопроводе может замерзнуть и начнут лопаться трубы и разные муфты. После этого начнёт выходить из строя канализация.
На севере Молдавии на границе с Украиной найдена неразорвавшаяся ракета. Эксперты сообщают, что речь с большой вероятностью идет об украинской ракете ПВО — ситуация похожа на "ракетный инцидент" в Польше.
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