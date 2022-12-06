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Минобороны: в Белоруссии проходят занятия по боевой готовности Вооружённых сил

Силовые структуры

В Белоруссии стартовали плановые занятия по боевой готовности Вооружённых сил. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

Минобороны: в Белоруссии проходят занятия по боевой готовности Вооружённых сил

По информации ведомства, в ходе мероприятий мужчины, которые недавно были призваны на военную службу, освоят программу начальной подготовки. Отмечается, что со всеми категориями белорусских военных планируется провести комплексные последовательные тренировки для поддержания боевой и мобилизационной готовности на необходимом уровне.

Представители Минобороны Белоруссии также подчеркнули: занятия позволят повысить слаженность органов военного управления, усовершенствовать практические навыки и обучить личный состав действиям в условиях напряжённой обстановки.

"В Вооружённых силах начались плановые занятия по боевой готовности", — подтвердила официальный представитель Минобороны Белоруссии Инна Горбачёва.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республике пока удаётся сдерживать вероятного противника от применения военной силы. Он также призвал внимательно следить за международной ситуацией, чтобы не пропустить признаки готовящейся атаки.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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