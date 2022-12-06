САУ "Мста-С" точным попаданием уничтожила грузовик ВСУ с боеприпасами

На видеокамеру беспилотного летательного аппарата попали кадры перемещения грузовика украинской группировки с боеприпасами на Краснолиманском направлении. Однако российские войска применили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Мста-С", которая точным попаданием ликвидировала автомобиль противника.

После попадания артиллерийского снаряда боеприпасы ВСУ сдетонировали, в результате чего произошёл мощный взрыв. Военные корреспонденты "Русской весны" предположили, что работа по цели велась управляемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".