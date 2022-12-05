Вертолёт ВКС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ: "Хорошо взорвались"

Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают активно работать в зоне спецоперации на Украине. Ударный вертолёт группировки "Отважные" точными выстрелами ликвидировал бронетехнику противника на одном из направлений. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

"Взорвалось хорошо", — прокомментировал работу ВКС РФ пилот по радиосвязи.

Украинская армия сталкивается с дефицитом запасных частей техники не только из-за методичных ударов российской армии, но и из-за перепада температуры.