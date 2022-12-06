Резников: власти Украины рассчитывают получить от НАТО танки и боевые самолёты

Киев верит в то, что Вооружённые силы Украины получат танки и боевые самолёты образца НАТО, следует из заявления главы Минобороны страны Алексея Резникова.

Во время всеукраинского телемарафона он отметил, что остаётся оптимистом.

"Верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО, не только Leopard", — указал министр.

По его словам, на сегодняшний день в распоряжении украинских артиллеристов остаются свыше 8 систем 155 калибра, поставленных разными странами. Резников также выразил уверенность в том, что солдаты ВСУ вскоре получат боевые самолёты от Североатлантического альянса.

В конце ноября руководитель Минобороны Украины сообщил, что Франция передала Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU M270, которые являются аналогами американских комплексов HIMARS.