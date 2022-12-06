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Шойгу: РФ классифицирует атаки ВСУ на Запорожскую АЭС как ядерный терроризм

Силовые структуры

За последние две недели Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 33 крупнокалиберных снаряда, следует из заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу: РФ классифицирует атаки ВСУ на Запорожскую АЭС как ядерный терроризм

По его словам, российская сторона рассматривает такие действия украинских подразделений в качестве ядерного терроризма. При этом он отметил, что Вооружённые силы РФ делают всё для обеспечения безопасности ЗАЭС.

"Классифицируем атаки украинских войск как ядерный терроризм", — сказал Шойгу на селекторном совещании в оборонном ведомстве.

Министр пояснил, что российской армии удаётся перехватывать большинство снарядов ВСУ, но некоторые боеприпасы всё же попадают на территорию ЗАЭС, поражая системы, влияющие на работу станции. Он подчеркнул: Киев целенаправленно наносит удары по ЗАЭС, стремясь сформировать видимость угрозы ядерной катастрофы.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что во вторник, 6 декабря, армия Украины с семи утра обстреливала промышленную зону атомной электростанции.

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Марков о ситуации на ЗАЭС
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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