Рогов: ВСУ с семи утра наносят удары по промзоне Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с семи утра вторника наносят удары по промышленной зоне Запорожской АЭС, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, раскаты и прилёты снарядов разбудили жителей Энергодара. Он отметил, что информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.

"С 07:00 идёт обстрел промышленной зоны Запорожской АЭС украинскими военными", — сказал чиновник.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции может быть решён до конца 2022 года. Он подчеркнул: сотрудники агентства приступили к рассмотрению конкретных предложений по этой проблеме.

В конце ноября Рогов заявлял, что свыше 700 спецназовцев Украины готовятся к штурму ЗАЭС. Как пояснил чиновник, сейчас они находятся в подконтрольной Киеву части Запорожской области.