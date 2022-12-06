Вооружённые силы Украины (ВСУ) с семи утра вторника наносят удары по промышленной зоне Запорожской АЭС, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, раскаты и прилёты снарядов разбудили жителей Энергодара. Он отметил, что информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.
"С 07:00 идёт обстрел промышленной зоны Запорожской АЭС украинскими военными", — сказал чиновник.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что вопрос о безопасности Запорожской атомной электростанции может быть решён до конца 2022 года. Он подчеркнул: сотрудники агентства приступили к рассмотрению конкретных предложений по этой проблеме.
В конце ноября Рогов заявлял, что свыше 700 спецназовцев Украины готовятся к штурму ЗАЭС. Как пояснил чиновник, сейчас они находятся в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Атака на российские стратегические силы ядерного сдерживания в Энгельсе показала, что противник готов на самые радикальные меры. В России ждут военного ответа.