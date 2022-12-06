Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации наёмников в Харьковской области

Военные России поразили в Харьковской области пункт временной дислокации иностранных наёмников и уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

В сводке говорится также о поражении четырёх пунктов управления украинских войск в Харьковской, Запорожской областях и ДНР.

Также в районе Андреевки в ДНР уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об атаке реактивных беспилотников ВСУ на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, в результате чего погибли трое военных и четверо были ранены.