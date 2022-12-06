Военные России поразили в Харьковской области пункт временной дислокации иностранных наёмников и уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ.
В сводке говорится также о поражении четырёх пунктов управления украинских войск в Харьковской, Запорожской областях и ДНР.
Также в районе Андреевки в ДНР уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300, добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило об атаке реактивных беспилотников ВСУ на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, в результате чего погибли трое военных и четверо были ранены.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.