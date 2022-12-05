МО РФ: при атаке БПЛА ВСУ на российские аэродромы погибли трое военных

Утром 5 декабря киевский режим попытался ударить по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" реактивными беспилотниками. Они летели на малой высоте и были перехвачены в Саратовской и Рязанской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве объяснили, что в результате падения и взрыва обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

При этом погибли трое российских военных и ещё четверо были ранены, они доставлены в медицинские учреждения.

В Минобороны заявили также, что, несмотря на попытки Киева сорвать терактом боевую работу авиации России, по объектам на Украине был нанесён массированный удар около 15.00.