В Киеве снова высказались на тему запасов высокоточного оружия у России. Ракет осталось ещё на несколько массированных ударов по Украине, после этого, россияне "выйдут в полный ноль". Такой прогноз сделал начальник украинской разведки (ГУР Минобороны) Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"Запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой РФ", — высказал мнение представитель киевского режима.
По его словам, производство новых ракет ограничено и не может компенсировать то количество, которое РФ применяет для ударов по Украине.
Напомним, в России не раз опровергали подобные предположения Киева, отмечая, что ракет хватит, а их производство продолжается.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.