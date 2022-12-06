Буданов: у РФ осталось ракет ещё на несколько массированных ударов по Украине

В Киеве снова высказались на тему запасов высокоточного оружия у России. Ракет осталось ещё на несколько массированных ударов по Украине, после этого, россияне "выйдут в полный ноль". Такой прогноз сделал начальник украинской разведки (ГУР Минобороны) Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой РФ", — высказал мнение представитель киевского режима.

По его словам, производство новых ракет ограничено и не может компенсировать то количество, которое РФ применяет для ударов по Украине.

Напомним, в России не раз опровергали подобные предположения Киева, отмечая, что ракет хватит, а их производство продолжается.